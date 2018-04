Spejderhjerter blev tjekket

ESBJERG: På Sydvestjysk Sygehus fik de unge spejdere tjekket puls og målt rytmen på spejderhjerterne. Det sørgede to sygeplejersker for, da spejderne i Esbjerg lørdag afviklede sit store byløb. I løbet af de fem timer fra klokken 10 til 15 var over 100 børnespejdere rundt og besøge det "offentlige" Esbjerg.

Foruden sygehuset var det også politiet, havneadministrationen, Sikkerhedsstyrelsen, biblioteket og Esbjerg Rådhus, som åbnede dørene for at fortælle spejderne om det daglige arbejde til gavn for både børn, unge og voksne, som de forskellige offentlige institutioner yder. På rådhuset fik spejderne en lille hurtig indføring i byrådets arbejde, og en medarbejder fra teknik og miljø-forvaltningen brugte tiden på sammen med spejderne at tjekke vandkvaliteten i et vandløb.

Det var byens spejderkorps, som sammen med Sct. Georgsgilderne stod bag spejderløbet, som gav de unge mennesker et kig ind bag facaden hos det "offentlige" Esbjerg.