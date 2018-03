Spejdere inviterer piger med ud på det dybe

Ribe: Undersøgelser viser, at flere børn og unge trives dårligt og er bange for at begå fejl - ofte så bange, at de slet ikke åbner munden eller kaster sig ud i nye udfordringer. Det vil De grønne pigespejdere i Ribe lave om på og inviterer derfor til åbent hus med fællesskab og frisk luft for at sætte fokus på, at piger skal turde at lave fejl.

Den 7. april kan alle piger mellem fem og ti år være med til aktivitetsdag, hvor man kan have det sjovt sammen.

- Til spejder giver vi pigerne et frirum fra skole og forventninger og har det sjovt sammen i naturen. Og netop fordi der er plads til at træde ved siden af, oplever vi, at pigerne har mod på at kaste sig ud i nye udfordringer, som de ikke nødvendigvis mestrer på forhånd. Det, tror jeg, der er mange flere piger, der kan få glæde af at lære. Derfor holder vi åbent hus og kommer ud med vores budskab, siger Ina Kristensen, leder hos De grønne pigespejdere i Ribe, i en pressemeddelelse.

Pigerne skal blandt andet brænde ukrudt af, bygge drager og grave efter guld. Det hele begynder klokken 11 i seminarieHuset og er gratis.