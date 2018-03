Spejdere i Hjerting skal under samme tag

Efter sommerferien flytter De Danske Spejdere og FDF'erne i Hjerting under samme tag. Esbjerg Kommune vil ikke trække planen om at sælge DDS'ernes klubhus tilbage.

Esbjerg: De Danske Spejderes sidste håb om at bevare deres klubhus på adressen Plantagevej 37 i Hjerting er brast.

Politikerne i Esbjerg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg har afvist spejdernes anmodning om at trække salgsplanerne tilbage, og nu skal DDS'erne i stedet flytte ind til naboerne i nummer 35, hvor FDF har til huse.

De to huse ligger side om side, men der er en verden til forskel på de to foreninger, mener Tine Emerek Clausen, der er formand for de Danske Spejdere i Hjerting:

- Det svarer sådan cirka til at sætte Konservativ Ungdom og Socialistisk Ungdom i samme rum. Der er stor forskel på måden at organisere sig på og på værdigrundlaget, siger hun.

Alligevel vælger hun og DDS'erne at gå ind til sammenlægningen med et positivt sind.

- Det er ikke en optimal løsning, men der er ikke noget, vi kan gøre. Beslutningen er truffet, og det her var vores sidste skud i bøssen. Når kommunen ikke ville lytte til vores plan om selv at renovere vores hytte og dermed bringe driftsudgifterne ned, så er det her en udmærket løsning. I hvert fald bedre end kommunens tilbud om lokaler på Hjerting Skole eller på den gamle Kokspang Skole. Nu gør vi sæsonen færdig, og så er vi klar til at starte på en frisk efter sommerferien, det skal kunne lade sig gøre, at få det til at fungere, siger Tine Emerek Clausen.