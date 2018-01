Specialtransport strandet i rundkørsel: Tåge umuliggjorde forsvarlig kørsel

Ribe: Føreren af en specialtransport valgte sent onsdag aften, at parkere lastbil og vindmølle i en rundkørsel på Haderslevvej ved Damhus i Ribe.

-Chaufføren valgte simpelthen at indstille kørslen i det tågede vejr. Han fandt et forsvarligt sted på Haderslevvej, hvor det store køretøj kunne parkeres uden at være til gene for den øvrige trafik, siger vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen, der ikke ved, hvornår det er forsvarligt at køre med det store vogntog igen.

Specialtransporten blev parkeret klokken 23.30.