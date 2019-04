Specialklasse på påskeskæg i Skoletjenesten

Ribe: Også Esbjerg Kommunes skolebørn med særlige behov som for eksempel et fysisk handicap, autisme eller talevanskeligheder nyder godt af Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, for skoletjenesten byder nemlig på særligt udviklede tilbud til denne gruppe. Således også i anledning af påsken, hvor børnene får fortalt den bibelske historie og oplever gamle dages traditioner og lege i højtiden hos skoletjenesten i Sortebrødregade 5.

De særlige tilbud til børn med vidtgående handicap og andre børn med særlige behov er udviklet i et nært samarbejde mellem Præstegårdskolens specialundervisningscenter og Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe.

Maiken Støjer er en af de tre lærere fra specialundervisningscentret, der sammen med formidlerne Trine Wittorff Brander og Dorit Iversen har tilrettelagt tilbuddene.

- Det betyder sindssygt meget for børnene at få et læringsrum udenfor skolen - det at børnene kommer ud og får ting mellem hænderne. Det skal ikke være for abstrakt for dem, siger lærer Maiken Støjer midt i den påskehyggelige rumsteren.