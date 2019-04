Specialbygget Esvagtskib får kontrakt på havvindmøllepark

- Triton Knoll skal bygges omkring 30 kilometer ud for kysten og fremhæver udfordringen med at bygge større vindmøller, længere væk fra havet og i dybere farvande. Derfor har Innogy truffet en strategisk beslutning om at placere sin byggeledelse offshore, siger Julian Garnsey, projektleder for Triton Knoll hos Innogy, i pressemeddelelsen.

Esbjerg: Det bliver et af verdens mest avancerede skibe til havmølleparker, som skal assistere energiselskabet Innogy i etableringen af havmølleparken Triton Knoll ud for den engelske østkyst.

Vi er stolte over, at Innogy stoler på os.

Esvagt Froude, der blev bygget i 2015 som en af verdens første specialdesignede SOV-fartøjer, skal fungere som en fuldt integreret løsning på stedet, som kan bidrage til offshore-konstruktionen. Det gør opførelsen mere omkostningseffektiv og giver mulighed for hurtig handling, lyder rationalet fra Julian Garnsey.

Fartøjet har stået for servicering af Baltic II-parken for Siemens, og i forlængelse af, at Esvagt også får en rolle ved Triton Knoll, når parken er opført - MHI Vestas har således udvalgt rederiet til en langsigtet servicekontrakt - så skaber det tilfredshed hos Esvagt, at man også kan være med under konstruktionen af vindmølleparken.

Esvagts CCO, Søren Karas, siger i meddelelsen:

- Vi er glade for, at vi kan udvide vores tjenester og ser frem til at yde et innovativt og kvalitetsmæssigt fokuseret bidrag til en større del af værdikæden. Vi er stolte over, at Innogy stoler på os.

Esvagt er i gang med at bygge det fartøj, som skal tages i brug i servicefasen ved Triton Knoll, når parken er opført.