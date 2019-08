En 40-årig mand fra Glejbjerg var lørdag morgen meget ophidset i Skolegade i Esbjerg. Klokken 07.23 valgte han at sparke til døren ind til beværtningen James Bond. Der var dog mere Egon Olsen end James Bond over den 40-årige mand, da han endte med at få en bøde og måtte overnatte i detentionen i Esbjerg, oplyser Claus Skovgaard, der er vagtchaf ved Syd- og Sønderjyllands Politi.