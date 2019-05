Sparetiltag koster pædagogstillinger

Børn- & Kulturudvalget skal effektivisere og spare 1 procent, og direktionen mener, at det blandt andet skal ske ved at spare næsten ni stillinger væk i daginstitutionerne. Udvalgsformand Diana Mose Olsen er lodret uenig.

- Personligt er jeg meget imod det her og mener, at det er den helt forkerte vej at gå. Et af tiltagene er at reducere åbningstiderne i institutionerne med to timer ugentligt. Men skal vi kunne tiltrække børnefamilier til kommunen, skal vi kunne tilbyde dem gode vilkår, og så er der behov for fleksible åbningstider. Det kommer selvfølgelig også til at ramme de børn og familier, der allerede er i institutionerne, siger Diana Mose Olsen.

En af de over 1.000 demonstranter i Esbjerg var Diana Mose Olsen (SF), der er formand for Børn- & Familieudvalget i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune: For færre end to måneder siden var omkring 80.000 danskere på gaden for at protestere mod forholdene i de danske daginstitutioner og for at kræve minimumsnormeringer.

Kernevelfærd

Hun ser effektiviseringstiltagene som et udtryk for, at økonomien i Esbjerg Kommune er usædvanlig stram i disse år.

- Når forvaltningen er nødt til at spille ud med så drastiske tiltag for at opfylde sparekravene, viser det, hvor langt vi er ved at være ude rent økonomisk. Ligegyldigt hvordan det bliver pakket ind i fine ord og formuleringer, betyder det her altså i sidste ende færre voksne til at passe børnene ude i institutionerne. Det her er et hardcore indgreb, der virkelig er inde og røre ved vores kerneydelser, siger Diana Mose Olsen.

Hun og resten af politikerne i udvalget har ikke haft indflydelse på de 22 tiltag, der er blevet listet for at opfylde effektiviseringskravet på en procent, det er alene forvaltningen.

- Vi er blot blevet orienteret på det seneste udvalgsmøde, og alle medlemmer var meget kede af det her. Nu er det op til økonomiudvalget, om tiltagene skal effektueres, eller om man kan omprioritere, så besparelserne kan findes i andre udvalg. Men der er også andre tunge velfærdsområder, og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at rokke ved nogle kerneområder, og at vi står over for nogle meget vanskelige øvelser ved de kommende budgetforhandlinger, forudser Diana Mose Olsen.