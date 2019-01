Sparer 20 millioner årligt: 50 stillinger er forsvundet på sygehuset

Esbjerg: Ansættelsesstoppet på Sydvestjysk Sygehus er ophævet. Omkring 50 stillinger er ikke blevet oprettet eller genbesat. Det er sket for at bringe det store akutsygehus i Esbjerg på økonomisk ret køl igen. Ansættelsesstoppet betyder, at sygehusets regnskab for 2018 lander i plus. Budgettet er på cirka 1,9 milliarder kroner årligt.

Med 50 færre stillinger sparer man formentlig omkring 20 millioner kroner årligt.

- Ansættelsesstoppet har fungeret. Vi har friholdt de sårbare områder som sengeafdelingerne, fortæller sygehusdirektør Per Busk, Sydvestjysk Sygehus.

Direktionen skulle under stoppet godkende alle nye stillinger og genbesættelser af stillinger. Besparelserne har ramt områder som servicefunktioner, ambulatorier og administration.

- Ansættelsesstoppet blev indført, fordi vi over det seneste år har brugt for mange penge på løn. Der var derfor risiko for, at sygehuset samlet set ville få et underskud.

- Vi har orienteret samarbejdsudvalget. Og der er tilfredshed med, at stoppet er ophævet, og at det har virket. Men vi skal stadig vise påpasselighed med økonomien i 2019, fortæller sygehusdirektøren.