Spareøvelse øger presset på lærere og elever

Skoleområdet i Esbjerg Kommune står til at blive ramt af 11 effektiviseringstiltag, og det vil blandt andet betyde, at lærerne skal dække mere ind for hinanden, for puljen til vikarer skal reduceres.

- De to punkter hænger nøje sammen. Det, man vil, er at reducere antallet af vikartimer, og så vil man have lærerne til at dække ind for hinanden og dermed undervise i flere timer, så der bliver mindre tid til forberedelse og andet. Det maksimale undervisningstimetal kommer samtidig til at virke som det minimale. En hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen i bymæssig bebyggelse betyder ikke, at man skal køre 50 - især ikke hvis der er børn på vejen. Der er at lægge yderligere pres på lærerne, og jeg synes virkelig, at man strammer den nu, siger Kenneth Nielsen.

Forvaltningen har udarbejdet en liste med 11 tiltag, der skal opfylde kravet om besparelser på en procent på Børn & Familieudvalgets område.Udover de to beskrevne tiltag indeholder listen blandt andet færre midler til indkøb af undervisningsmaterialer, ophør med to årlige arrangementer for skolepatruljerne, midlertidig stop for uddannelse af skolelederne og reduktion i skolernes budget til forbrug til el, varme og vand. Tiltag til udmøntning af effektiviseringskrav skal behandles på økonomiudvalgets kommende møde.

Kenneth Nielsen, formand for Esbjerg Lærerforening, vil have ansat flere lærere i stedet for vikarer. Arkivfoto JV

Besparelser

Han er enig i, at der skal en prop i udgifterne til vikarer i folkeskolen, men det skal ikke gå ud over de ansatte lærere.

- I dag er der 261 vikarer i folkeskolerne i Esbjerg Kommune. På godt ti år er der forsvundet 290 lærerstillinger, og budgettet til skoleområdet er fra 2013 til 2019 blevet beskåret med 130 millioner kroner. Det står slet ikke i forhold til et fald i elevtallet på 3,8 procent. Det bliver hele tiden vanskeligere for lærerne at få en hverdag til at hænge sammen, flere går ned med stress, og de øgede krav går ud over den kvalitet af undervisning, de leverer til eleverne. I stedet for vikarer skal der ganske enkelt ansættes nogle flere lærere, siger Kenneth Nielsen.

Formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), erkender, at der er tale om en stramning af lærernes vilkår.

- Der er indgået en aftale om lærernes arbejdstid. Det her holder sig indenfor aftalens rammer, men det er en maksimal optimering af den arbejdstidsaftale, det medgiver jeg. Vi er ved at have skåret helt ind til knoglen nu, siger Diana Mose Olsen.