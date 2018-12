Sparekniv rammer børnenes sandkasser, vikarer og åbningstider

ESBJERG: Servicen må ikke forringes, så der må ikke pilles ved det antal personaler, som hver vuggestue og børnehave har i dag.

Men ellers har der måttet skæres på stort set alt andet i den én procents besparelse, som byrådet i budgetforliget besluttede at pålægge kommunens daginstitutioner, og nu er forslagene med de røde streger blevet afleveret på rådhuset. Daginstitutionerne har peget på, hvor de kan hugge en hæl og klippe en tå for at nå kravet, og der peges på alt fra mindre vedligehold til færre personalegoder.

Flere steder vælger man at skære i åbningstiden, så man kommer ned på de 51,75 timer om ugen, som er minimumstimetallet. Det sker blandt andet i Bydelens Børnehus og Vognsbøl Børnehus, hvor der i dag er åbent 54,5 timer om ugen, svarende til klokken 06.00-17.00 fra mandag til torsdag og klokken 06.00-16.30 om fredagen.

- Da vi sammenlagde institutionerne til de to nye børnehuse 1. januar 2018, måtte vi ikke gå ned i tid, således at der skete en forringelse for forældrene. Men nu, hvor afdelingen er stabiliseret, kan vi godt kigge på åbningstiden, og i de sidste 15-30 minutter hver dag er der kun fire-fem børn i de to børnehuse. Og det er ikke de samme børn hver dag. Så vi vurderer, at der godt kan lukkes tidligere, og at der måske også nogle gange opstår et behov, når man har mulighed for at hente senere, siger områdeleder for daginstitutionerne i Jerne-Spangsbjerg, Helle Rohde Pedersen.

Hun understreger dog, at de nye kortere åbningstider først vil være gældende fra 1. april, og at der alene er tale om at skære i slutningen af dagen. Institutionerne vil fortsat åbne klokken 06.00 om morgenen, for der opleves et stort behov for at aflevere tidligt.