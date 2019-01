Sparekasse har stort millionbeløb ude at svømme i camping-konkurs

Kronings ApS i Sædding og med datterselskab i Kina er gået konkurs efter egen begæring. Usikkerhed om, hvor stort tabet bliver for kreditorerne. Den Jyske Sparekasse har et to-cifret millionbeløb i klemme.

Esbjerg: Med et dundrende underskud på næsten 12 millioner bimlede alle alarmklokkerne, da Kronings ApS i november sidste år offentliggjorde virksomhedens årsregnskab for 2017/2018.

Nu er selskabet, hvis hovedaktivitet har været at producere udstyr og tilbehør til campingbranchen fra en adresse på Susåvænget i Sædding, netop blevet erklæret konkurs ved Skifteretten i Esbjerg under navnet Selskabet af 17. januar 2019 ApS.

Af årsregnskabet fremgår det blandt andet i revisorens påtegning, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men nødvendige aftaler med långivere og investorer er endt uden resultat.

Og værre endnu:

"Vi har konkluderet, at ledelsesberetningen af samme årsag indeholder væsentlig fejlinformation i relation til de beløb og andre elementer, der er påvirket af, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift."

Sluttelig skriver revisoren, at: "det er vores opfattelse at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten."