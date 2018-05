Sparekasse-direktør  i Esbjerg stopper midt i kæmpe succes

Direktøren for Middelfart Sparekassen i Esbjerg, Mikael Breinholt Juhl, stopper. Han er blevet headhuntet til et job som områdedirektør i Danske Andelskassers Bank.

Esbjerg: Man skal aldrig være bange for at kaste sig over nye udfordringer - heller ikke selv om man befinder sig på toppen af en kæmpe succes.

Sådan nogenlunde kan man sige om Mikael Breinholt Juhl. Han åbnede for fem år siden en afdeling af Middelfart Sparekasse i Esbjerg, og i et i forvejen hårdt presset marked voksede afdelingen fra tre ansatte til i dag knap 20 ansatte og kundetilvæksten er i perioden blevet skrevet i tocifrede procentrater.

Kort sagt gjorde Mikael Breinholt Juhl den fynske sparekasse til byens hurtigst voksende pengeinstitut og en kæmpe succes, som sidste år voksede ud af lokalerne i Skolegade og rykkede ind på Dokken. Men nu er det pludseligt slut.

Mikael Breinholt Juhl er fratrådt sin stilling. I stedet skal han bestride en stilling som områdedirektør hos Danske Andelskassers Bank, hvorefter han får ansvaret for alle Andelskassens afdelinger i Syddanmark.

Mikael Breinholt Juhl ønsker ikke for nuværende at kommentere det overraskende jobskifte, men ifølge avisens oplysninger skulle den 50-årige bankmand være blevet headhuntet til jobbet hos Andelskassen, og begrundelsen for jobskiftet skulle være ønsket om nye udfordringer.