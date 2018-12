Spænding udløst for detektorfolket: Møntskat fra Ribe øverst på årets Danefæ Top 10

Ribe: Det har været et fantastisk år for både amatørarkæologer og arkæologerne fra Sydvestjyske Museer, og en ny top 10-liste udarbejdet af Nationalmuseet og tv-stationen dk4 vidner om, at man over hele Danmark har lagt mærke til de helt unikke fund, der er blevet gjort i nærheden af Ribe.

Årets Danefæ top 10 liste over de mest interessante fund fra 2018 er netop blevet offentliggjort.Listen er lavet af tv-stationen dk4 o9g Nationalmuseet og ser sådan ud: 1: Damhus-skatten 2: Guldskatten fra Hjarnø 3: Gulddenaren fra Gørding 4: Filigranfibulaen fra Nørgård Hovedgård 5: Omø-skatten 6: Korsene fra Holeby og Sønderholm 7: Guldhullet på Bornholm 8: Apollon fra Odense 9: Hovedtøjet fra Them 10: skolæstøkserne fra Askø Ønsker man at se programmet om listen på dk4, er der genudsendelse 5. januar klokken 16.00.

Fantastisk periode

- Der var slet ingen tvivl om, at Damhus Skatten skulle have førstepladsen. Det er en skat fra det danske møntvæsens begyndelse, og man har her fundet ud af ting, man aldrig har vidst før. Man har aldrig før været så tæt på processen med det at slå mønter, så fundet er mere omfattende end nogensinde før, og mere omfattende, end man nogensinde havde turdet drømme om, siger Frantz Howitz og forklarer, at Gørding-mønten også kunne have indtaget listens andenplads, men at omfanget af Hjarnø-skatten ud fra et overordnet skøn endte med denne placering.

Hos Sydvestjyske Museer er overinspektør i arkæologi, Morten Søvsø, stolt over de to placeringer.

- Listen er et bevis på, hvor fantastisk en periode, vi er inde i hos Sydvestjyske Museer, og den viser, hvor vigtige samarbejdspartnere amatørarkæologer og detektorførere er for vore museer. De giver selvfølgelig ekstra arbejde til os, men det er på den gode måde, og fundet af skattene er en god udvikling af det samarbejde, vi har haft siden 1980'erne, siger Morten Søvsø.