Spaden er sat i jorden til omstridt kulturhus i Hjerting

Hjerting: Godt ti år skulle der gå, fra de første spæde tanker om et sports- og kulturhus i Hjerting opstod, til det første spadestik mandag blev taget på byggepladsen på Tobølparken af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Huset skal efter planen stå klar til brug i december og have en selvejende institution bag.

Formand for bestyrelsen er Michael Erting, der glæder sig til at få aktivitet på byggepladsen.

- Det begyndte som et rent Hjerting IF-projekt, men nu er det blevet hele lokalsamfundets hus. Kommunen ville ikke bidrage, hvis det skulle være et nyt klubhus for HIF, og så blev der tænkt i andre baner, og kulturdelen kom med. Nu står vi med en model, hvor vi får et hus på 1.000 kvadratmeter. der bliver fire omklædningsrum til udendørs idrætsgrene, vi får et fitnesslokale, et større område, der kan opdeles i mindre sektioner til for eksempel folkedans eller foredrag, der er mulighed for opdækning til selskaber, og så får vi nogle gode mødelokaler, fortæller formand Michael Erting.