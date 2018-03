Soulmusik fra D/Troit

Esbjerg: Fredag 30. marts klokken 21.00 kan man på Tobakken opleve gruppen D/Troit. Bandet opstod i 2013, da Toke, Klaus, Stefan, Mads og Jackie besluttede, at de, trods deres noget blege kulør, vel nok kunne lave et soulband. Efter et par års hårdt slid i øvelokalet og i studiet på Vesterbro, en tur til Austin, Texas, for at optage kor, var bandet D/troit endelig en realitet. D/Troit er en blanding af soul, funk og kærlighed. Hvis man var til stede på dette års Made In Esbjerg festival kunne man ved selvsyn få en fornemmelse af den fest, de her drenge leverer.