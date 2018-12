Sort mobilhul: Fastnettelefonien blomstrer i Jernved

Som følge af manglende eller dårligt mobilsignal vælger flere borgere i Jernved at beholde deres fastnetforbindelse eller overvejer at få det tilbage efter tidligere at have haft det. Hos TDC beklager man den dårlige dækning og forklarer, at man trods store investeringer i digital infrastruktur ikke kan undgå huller i nogle områder af landet.

Jernved: De føler sig magtesløse i Jernved og Jernvedlund, for trods et stort ønske om at tiltrække både nye borgere og virksomheder. så har byen en udfordring, som kan få eventuelle tilflyttere til at tænke sig om en ekstra gang.

Mange steder i Jernved og Jernvedlund er mobildækningen nemlig så ringe, at beboerne skal ud i haven, op på loftet eller finde bestemte punkter i deres huse for at kunne tale i mobiltelefon, og mange er nødt til at have en fastnettelefon som backup for at være helt sikre på at kunne fuldføre telefonsamtalerne.

Emnet var også på dagsordenen, da Mette Frederiksen,(S) 21. november besøgte Jernved Kulturhus, hvor der også på den socialdemokratiske formands mobil kun viste sig en enkelt streg på antennesignalet.

- Med en mobil kan jeg ikke være sikker på at kunne ringe til lægen, hvis man er i telefonkø og signalet forsvinder. Vores telefoner kan også godt ringe, hvor man så bare kan høre folk snakke i den anden ende uden selv at gå igennem. Så må vi sende en sms bagefter for at være sikre på, at budskabet er nået frem, siger Jernved-borger Inge Thomsen og forklarer, hvordan mobiludbydere ofte ringer med det ene gode tilbud efter det andet, hvilket de så godt kan se ikke holder, når de finder ud af hvor vi bor.

Både Inge Thomsen og andre har flere gange har fået at vide, at de kan sende en skriftlig klage til selskabet. Det er der bare aldrig er kommet noget ud af.