Songül satsede på job i Esbjerg: Nu kan hun kalde sig advokat

Det er blot tre år siden, at Songül Al-Saadi kørte flyttebilen over Storebælt og fortsatte vestpå. I Esbjerg fandt hun både ønskejobbet og manden i sit liv, og for 16 måneder siden blev hun mor.

Esbjerg: Der tales i Esbjerg Kommune rigtig meget om vigtigheden af at få flere indbyggere i kommunen samt at det er svært, at få folk fra København til at flytte mod vest. Men der findes eksempler på, at det lykkes, og dem er Songül Al-Saadi et af.

- Songül er stille og rolig. Hun har is i maven og er superprofessionel.

Skudsmålet over Songül Al-Saadi kommer fra ikke fra hvem som helst, men fra det 44-årige medlem i Det Faglige Hus, som den nyudklækkede advokat for to måneder siden repræsenterede ved byretten i København. Det syntes op ad bakke, men det lykkedes faktisk Songül at få underkendt en bortvisning og sikre medlemmet 120.000 kroner i efterbetaling for løn i opsigelsesperioden.

Det er treethalvt år siden, at den 39-årige Songül forlod et job i Beskæftigelsesministeriet. Hun var ansat i 11 år og tog en uddannelse som jurist samtidig med, at hun var ansat som kontorfuldmægtig i ministeriet. Hun blev kandidat fra Københavns Universitet i 2014.

- Efter eksamen skiftede jeg arbejdsområde i ministeriet og havde som jurist tilsyn med landets a-kasser. Men jeg vidste, at jeg ville være advokat og helst beskæftige mig med ansættelsesret. Så valget var ikke så svært, da jeg fik mulighed for at blive advokatfuldmægtig i Det Faglige Hus. Jeg havde heller ikke så store betænkeligheder ved at flytte fra Næstved og herover, siger Songül Al-Saadi.