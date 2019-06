Sommerunderholdningen for både børn og voksne i Esbjerg og Ribe får alligevel lov at fortsætte i sin nuværende form fremover. Politikerne besindede sig og afviste direktionens forslag om at fjerne støtten til arrangementerne

Sagen blev udsat, men nu har politikerne behandlet sagen efter at have snakket om den i de politiske grupper.

- Det bliver ikke med socialdemokratiske stemmer, at sommerunderholdningen bliver sløjfet. Det er et godt og populært tiltag, og det vil vi ikke være med til at nedlægge, sagde Connie Geissler.

Esbjerg Kommune: Den kommunale sommerunderholdning for børn og voksne i både Esbjerg, Ribe og Bramming får lov at fortsætte.

Enigt udvalg

Og på udvalgets seneste møde var der nu enighed om ikke at røre ved sommerunderholdningen.

- Vi har i udvalget drøftet sagen og fundet enighed om at opretholde sommerunderholdningen. Der blev fra udvalgets side lagt vægt på den store tilslutning, særligt i Esbjerg. Om end jeg stadig har det sådan, at det ikke falder under en kommunal kerneopgave, så har jeg også respekt for, at utallige mennesker har stor glæde af arrangementerne, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen (K).

Politikerne havde i den mellemliggende periode fået tal for, hvor mange, der de senere år har besøgt arrangementerne, og det gjorde en forskel.

- Vi ville have tal på antal besøgende, og det har vi nu fået, og de taler deres eget tydelige sprog. Arrangementerne er rigtig godt besøgt. Jeg mener også, der er en kan- og ikke en skal-opgave fra kommunens side, men vi vil også gerne holde fast i nogle af de få gratis tilbud, der findes. Vi har fra politisk side et ønske om at gøre Kulturpuljen større, og så er direktionen jo nødt til at komme med forslag til omprioritering, men det her var ikke lige løsningen, siger udvalgsmedlem Henning Ravn (V).