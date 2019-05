Gennem 27 år drev ægteparret Agnes og Claus Thyssen Danibo Sommerhusudlejning på Fanø. Agnes er stadig bogholder, mens to af døtrene driver og ejer Fanøs største sommerhusudlejning. I tidernes morgen var det et afslag på et direktørjob, der fik Claus til at udleje sommerhuse. Torsdag den 16. maj runder han 80 år.