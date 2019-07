13-årige Anna-Lei, som er født i Kina, er et stort talent. Hun ender måske på et elitehold i Varde eller Kolding Q, mener træner Verner Kold. Anna-Lei spillede først fodbold i Jerne, men skiftede så til IF 92. Foto: Martin Ravn

Knap 1.000 børn fra nogle af landets mest udsatte boligområder er denne sommer på Get2 Fodboldskole. 70 af dem deltager på banerne ved Præstegårdsskolen.

Esbjerg: Omkring 70 spillere i alderen fra syv til 14 år snører i denne uge fodboldstøvlerne på banerne ved Præstegårdsskolen, hvor der hver dag til og med fredag er aktiviteter under årets Get2 Fodboldskole. - Der er spillere med fra knap 20 nationaliteter, blandt andet Burma, Kina, Vietnam, Georgien, Syrien, Iran, Irak, Eritrea og Somalia og fælles for dem er, at de kommer fra et udsat boligområde, oplyser fodboldskolens leder, Carsten Hille. På åbningsdagen havde fodboldskolen besøg af DBU's næstformand, Bent Clausen, som siger: - Målet med Get2 Fodboldskolerne er at give børn en uge i sommerferien med masser af oplevelser og at inkludere samt fastholde børnene i dansk foreningsidræt. Get2 Fodboldskolerne følger samme koncept som de gængse fodboldskoler bortset fra, at deltagerne bliver rekrutteret og kun betaler et symbolsk beløb for at være med, nemlig 100 kroner mod 869 kroner på en normal DBU Fodboldskole. Prisen er inklusiv morgenmad.

For 7. gang i Esbjerg Get2 Fodboldskolen i Østerbyen holdes i et samarbejde med IF 92, Kvaglund IF og Bydelsprojekt 3i1.Det er 9. gang på landsplan og 7. gang i Esbjerg, at arrangementet finder sted, og det forventes, at knap 1.000 piger og drenge deltager på årets i alt 15 Get2 Fodboldskoler. De støttes af Udlændinge- og integrationsministeriet og Nordea-fonden.

Velbesøgt fodboldskole Udover Bent Clausen havde Fodboldskolen mandag også besøg af det socialdemokratiske folketingsmedlem Anders Kronborg og af Kenneth Nielsen fra DBU Jyllands Region 4. Efter en anstrengende valgkamp nød Anders Kronborg tydeligt besøget og deltog aktivt i fodboldspillet sammen med drengene i en times tid. - En sommerferie kan for nogle være lang og træls, så det er godt, at en Get2 Fodboldskole kan give dem en oplevelse og en fælleskabsfølelse, siger Anders Kronborg. Også tirsdag og onsdag er der besøg på fodboldskolen. Tirsdag klokken 13 kommer et par spillere fra EfB - de ene er Daniel Anyembe, som har fået sin fodboldopdragelse i IF 92 - mens formanden for Kultur- & Fritidsudvalget, May- Britt Andrea Andersen, gæster skolen onsdag klokken 14.

Far og søn følges ad Blandt deltagerne i Esbjerg er både fædre, sønner og søskendepar. Den 39-årige Michael Pedersen fra Vojens er blandt de fem trænere, og han har sin 13-årige søn Jonas med. -Det er hyggeligt at være sammen med sin far og samtidig få nogle gode venner, siger Jonas, som efter sommerferien skal spille på et U14 Liga 3 hold i Haderslev FK. Jonas er mødt op med hånden i gips, fordi han ved et uheld for et stykke tid siden har fået slået en flig af en knogle, men han glæder sig til tirsdag, for da skal han ha' gipsen af på Sydvestjysk Sygehus og fortsætte på fodboldskolen. Michael Pedersen er træner på 3. år på fodboldskolen i Esbjerg og er til daglig træner i både HFK og i Sønderjyske, men glæder sig altid til at komme til Esbjerg. - I gennemsnit bruger jeg nok cirka 12 timer om ugen på træning og kampe, men trænergerningen er også blevet en livsstil for mig, siger Michael Pedersen, som selv spiller old boys fodbold. Han studerer til socialrådgiver og er tilknyttet UC Syd i Esbjerg, men læser via fjernstudie og er færdig om to og et halvt år.

Talenter og nybegyndere Blandt de deltagende søskende er den 13-årige Anna-Lei og hendes 10-årige lillebror Felix, som spiller fodbold i IF 92. Anna-Lei er fra Kina, Felix fra Vietnam, og de er begge adopteret af Claus Skaale, som er træner i IF 92. - Anna-Lei er så stort et talent, at hun en dag måske havner i Varde eller Kolding Q, for hun har evnerne til at nå meget langt, siger Verner Kold. I modsætning til Anna-Lei er der adskillige andre, som aldrig har spillet fodbold før. Omkring 20 af deltagerne er i øvrigt piger.

