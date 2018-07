Sommer og sol udløser bøderegn over firhjulede strandgæster i Esbjerg

Det kommunale parkeringsselskab Nord har denne sommer langet stribevis af bøder ud ved Strandpromenaden i Hjerting. Byrådspolitiker opfordrer p-vagterne til at udvise mere konduite.

Samlet set er der ifølge det kommunale Parkeringskontrol Nord, P-Nord, som løser opgaven for Esbjerg Kommune, blevet skrevet 43 parkeringsafgifter hen over sommeren ved stranden i Hjerting, og indsatsen er blevet iværksat efter en borgerhenvendelse til Esbjerg Kommune, oplyser selskabet.

I sidste uge havde også en lang række af biler fået en hilsen i vinduesviskeren, fordi de - formentlig for at sikre fremkommeligheden i begge kørselsretninger - havde plantet hjulene på fortovet på Strandpromenaden. Omvendt havde fodgængerne så svært ved at komme forbi.

Esbjerg: Tørke og hedebølge har i stor stil fået esbjergenserne til at valfarte til vand og strand, og på det seneste er adskillige strandgæster nu blevet mindet om, at også de kommunale parkeringsvagter har søgt ud til kysten.

En løftet pegefinger

Agim Neziri fra P-Nord i Esbjerg har ikke selv oplevet, hvordan parkeringer og trafikafvikling foregår med de mange tusind ekstra gæster ved stranden i Hjerting, men hans kolleger har refereret situationen:

- Vi foretager kontrol, hvor der er behov, og vi reagerer naturligvis, når vi får en henvendelse om, at der er trafikkaos og fare for at ambulancer og redningskøretøjer ikke vil kunne komme frem, forklarer Agim Neziri.

Han siger videre, at parkeringsvagterne også fremadrettet, hvor prognoser står på fortsættelse af sol og sommer, vil have fokus på trafiksituationen ved stranden i Hjerting. Men står det til byrådsmedlem Henrik Vallø fra Borgerlisten, som også har en fortid som leder af Rigspolitiets Færdselsafdeling i Esbjerg, gør det ikke noget, hvis parkeringsvagterne udviser en smule situationsfornemmelse.

- Vi oplever denne sommer et helt specielt vejr, som vi næppe vil opleve hver sommer, og samtidig er parkeringsmulighederne derude begrænsede, når så mange mennesker vil ud til stranden. Så jeg mener nok, at parkeringsvagterne bør udvise en vis konduite med mindre der er tale om biler, der forhindrer redningskøretøjer eller direkte spærre for trafikkens afvikling, siger Henrik Vallø.