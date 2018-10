Som at være med i en splatterfilm

Esbjerg: Du får bind for øjnene, der kommer røg ind i det mørke forlokale, og nu bliver du slæbt ind i rummet, hvor selve spillet starter. Dine hænder er låst i håndjern, og nu får du bindet af. Du står med dine fire venner i et aflåst rum. Under jer er der en rist, og hvem ved, hvad der gemmer sig under den. Måske I finder ud af det - måske gør I ikke. I ved bare, at I kun har en time til at komme ud af det aflåste rum, og I er nødt til at samarbejde.

Når Escape Zone fredag slår dørene op på Brolæggervej, bliver det til spil i en anden skala end de fleste andre escape rooms rundt i landet. Størrelsen på rummene er en anden, stemningen er en anden og autenticiteten er en anden. Har man set blot én af de mange Saw-film, er man ikke et sekund i tvivl om, at et af rummene i Escape Zone er stærkt inspireret af dem.

- Det er både følelsesladet, visuelt og grænseoverskridende. Man kommer til at gejle hinanden op, og man bliver mindfucked af at tænke på og snakke om, hvad der mon kan ske i rummet. Vi leger med uvisheden, siger Lasse Jakobsen, der er en af mændene bag byens første escape rooms.