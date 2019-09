Sofie Valbjørn om budgettet: Et privilegium alle kan være med

Torsdag afholdt Fanøs byråd budgetseminar på trods af, at politikerne stadig ikke kender deres andel af det kommunale bloktilskud. Borgmester Sofie Valbjørn (Alt) ser frem til, at de kan dykke ned i budgettet med borgernes ønsker i tankerne.

- Vi ved, at vi får et tilskud på baggrund af den demografiske udvikling, men vi ved ikke hvor meget. Men vi er en af de kommuner, der har særligt mange ældre borgere og en fortsat stor stigning i antal af ældre, ligesom vi også har en stigning i antal børn på Fanø, siger hun.

Torsdag holdt Fanøs byråd derfor det første budgetseminar i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 på mange ubekendte faktorer. Byrådspolitikerne kunne næsten skimte deres andel af det kommunale bloktilskud i horisonten, mens de meget forsigtigt diskuterede kommunens udgifter. Borgmester Sofie Valbjørn (Alt) tør heller ikke være alt for optimistisk endnu, men hun synes, at kommunens andel som udgangspunkt ser fornuftigt ud.

Det er konsekvensen af, at forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening blev forsinkede som følge af folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. Byrådspolitikerne har derfor nu kun lidt over en måned, før anden behandling af budgettet skal være overstået. Oplysningerne om kommunens andel bliver først tilgængelig onsdag den 25. september, mens budgetforhandlingernes anden behandling skal være færdig den 4. november.

Fordelene ved at være små

Inden budgetforhandlingerne havde Sofie Valbjørn inviteret partierne på kaffe, så de kunne diskutere, hvad de havde af fokusområder. Mindretallet, bestående af Det Konservative Folkeparti, Fanø Lokalliste og Socialistisk Folkeparti, takkede dog nej. Det gjorde de ifølge Sofie Valbjørn med begrundelsen, at de er en samlet valggruppe, og at de derfor ønsker at gå ind til forhandlingen samlet. Det, mener hun, kan gøre processen uforudsigelig, fordi de derved ikke kender hinandens fokusområder. Selv om Sofie Valbjørn er ærgerlig over, at de ikke har haft de indledende drøftelser, ser hun i dag positivt på, at de ser på det hele i fællesskab.

Det er da også usædvanligt, at hele byrådet kan deltage i budgetforhandlingerne. De fleste steder er kommunernes byråd så store, at der udvælges forhandlere for partierne. På Fanø er man derfor lidt speciel, for med de kun 11 byrådsmedlemmer er det muligt, at de alle kan deltage.

- Det er et privilegium, at vi alle kan være til at forhandle budgettet. Det er en af de fordele, der er ved at være lille, siger Sofie Valbjørn.