Tidligere borgmester Johnny Søtrup (V) stod last og brast med Esbjerg Havn i modstanden mod boliger på Dokken af hensyn til havnens virksomheder. Han er dybt forundret over nye oplysninger om direktør Bjarne Pedersens lejekontrakt med havnen.

Esbjerg: - Det er en besynderlig historie. Det må jeg sige.

Tidligere borgmester Johnny Søtrup (V) og forhenværende medlem af Esbjerg Havns bestyrelse er dybt forundret efter, at han torsdag blev informeret om, at direktør Bjarne Pedersen, manden bag Dokken-projektet med en mangeårig drøm om boliger på Dokken, er i besiddelse af en 100-årig lejekontrakt fra 2006, hvori en ellers obligatorisk passus i havekontrakter om forbud mod boliger er streget ud.

- Jeg er aldrig blevet oplyst om, at Esbjerg Havn har indgået en kontrakt, hvori boligforbuddet var sløjfet. At Bjarne Pedersen er den eneste af areallejerne, der har sådan en kontrakt, og at vi i bestyrelsen aldrig har hørt om den, det er en besynderlig historie, det må jeg sige. Det er meget overraskende, siger Johnny Søtrup.

Igennem år og dag har han stået last og brast med Esbjerg Havn i havnens modstand mod boliger på havnearealer. Over årene har han løbende udtalt sig rosende om projektmager Bjarne Pedersens initiativrigdom, men han har samtidig bakket op om havnen, når den daværende havnedirektør Ole Ingrisch og bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen har verbaliseret deres modstand mod boliger på havnens arealer.

- Jeg har simpelthen ikke nogen anelse om, hvad der er baggrunden for at indgå sådan en kontrakt samtidig med, at man yder modstand mod alle tilløb til boligbyggeri. Om filosofien bag har været, at der alligevel lå en bagstopper-funktion i en lokalplan, der ikke tillod boliger, kan jeg kun gisne om, siger Søtrup.