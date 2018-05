Søstre sørger for pengeregn over Ribeforeninger

- Vi har modtaget 15 ansøgninger, og så har vi valgt at give penge til de syv ansøgere, vi fandt havde det største behov. Vi håber, at pengene kan være med til at gøre en forskel, siger hun.

Mange gode formål

Der var 5.000 kroner som et tilskud til RIAMUF's nye lydstudie. Foreningen har igennem de senere år været meget aktiv for at styrke forholdene overfor deres medlemmer. Og deres sidste nye initiativ er at få skabt et lydstudie. Der var 7.000 kroner til Farup Gymnastikforening til indkøb af måtter, og så var der 10.000 kroner til Stafet for livet. RABU's venneforening fik 5.000 kroner til indkøb af et tv til deres nye opholdsrum, hvor børn og deres pårørende kan hygge sig sammen. Der var 5.000 kroner til Børns voksenvenner som et bidrag til deres ture. Sct. Catharinæ Kirkes drengekor får 5.000.

- Det er rigtig rart for os, at vi får så stor en støtte. Pengene kan medvirke til at gøre en stor forskel for os, så vi er rigtig glade for at I tænkte på os, siger Morten Topholm fra Stafet for livet, der som flere af legatmodtagerne takkede for donationen.