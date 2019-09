Søskende får udvidet fordel i dagtilbud

Forslaget om at justere søskendefordelen kommer fra et af kommunens syv dagtilbudsområder og har været til høring i daginstitutionernes og dagplejens forældrebestyrelser, der bakker positivt op om tiltaget.

Esbjerg: Det skal være lettere for forældre at få plads til deres børn i det samme kommunale eller selvejende dagtilbud, og derfor har Børn & Familieudvalget i Esbjerg netop besluttet at udvide fordelen for søskende. Konkret betyder det, at børn kan komme ind i den samme daginstitution eller dagpleje som deres søskende før andre børn på ventelisten.

Venteliste i et halvt år

Indtil nu har retningslinjerne for søskendefordel været formuleret sådan, at pladsanvisningen i videst muligt omfang tager hensyn til, at søskende kan komme i det samme dagtilbud. Med de nye retningslinjer kan søskende komme ind, hvis der er plads, også selv om andre børn har stået på ventelisten i længere tid. Hvis flere børn med søskende i dagtilbuddet står på venteliste, går den ledige plads til det barn, der har været skrevet op i længst tid.

Søskendefordelen forudsætter dog, at barnet har været skrevet på ventelisten i mindst et halvt år, og forældrene skal tage imod en ledig plads tre måneder før eller efter, at barnet har brug for den.

Som et led i justeringen af retningslinjerne ophæves også begrænsningen på 30 ekstra pladser, der siden 2012 har fungeret som en buffer forbeholdt søskende og børn med særlige behov på 0-2 år, og det åbner for, at flere børn kan komme ind i dagtilbuddene med søskendefordel.