Søren fangede rekordlaks på 17,7 kilo ved Ribe

RIBE: Søren Petermann Jensen troede ikke helt sine egne øjne, da han først fik laksen hevet i land. Det tog ham under ti minutters fight at hive den store fisk ind, og han var da godt klar over, at den var stor. Men ikke så stor.

- Selvfølgelig gjorde den modstand. Men jeg regnede nu ikke med, at den havde en vægt over 10-12 kilo, fortæller Søren Petermann Jensen, som fangede den rekordstore laks på 17,7 kilo og med en længde på 118 centimeter på sin fluestang med en flue han selv havde bundet.

Den store laks blev fanget i Ribe Vesterå, og den er den hidtil største officielle fangst.

- Der er tidligere blevet fanget andre store laks, men det er laks, som er blevet genudsat, fordi de er fanget efter at kvoten for laks er overskredet. Derfor er det nu den største officielle fangst, fortæller Søren Petermann Jensen, som til daglig arbejder som tømrersvend og har lystfiskeri som sin store passion.

Det samme har Mikkel Nielsen, som avisens udsendte møder tidligt på eftermiddagen i gang med "tredje halvleg" i teltet ved Kanalhusvej, hvor lystfiskerne griller pølser og skyller dagens fangst og gode historier ned med en enkelt kold øl.