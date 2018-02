Søren Huss med på Esbjerg Rock Festival

Esbjerg Rock Festival 2018 meddeler, at der er udsolgt for VIP-partoutbilletter og VIP-lørdagsbilletter.

Søren Huss' liveoptræden er kendt for at sætte tankerne i gang hos publikum. Blandt andet ved hjælp af en fin forståelse for lyriske finurligheder - samt en charmerende forståelse af livets udfordringer, hvorvidt de er af ubetydelig eller livsforandrende karakter. Alt dette bliver fredag 1. juni på Esbjerg Rock Festivals EnergiScene bakket op af et liveband, som understøtter de kompositionerne om alt det, der betyder noget - stort som småt.

Billetsalg

Søren Huss blev kendt som forsanger i bandet Saybia, som i starten af 00'erne hittede stort med numre som "The Second You Sleep" og "The Day After Tomorrow". Men med tre anmelderroste albums i bagagen - og mange velbesøgte koncerter - har Søren Huss forlængst bevist, at han let kan stå på egne ben.

Folkene bag Esbjerg Rock Festival 2018 meddeler i en pressemeddelelse, at billetsalget har været helt forrygende. I denne uge har festivalen meldt udsolgt for VIP-partoutbilletter og VIP-lørdagsbilletter. Det er dog stadigvæk muligt at købe VIP-billetter til fredag 1. juni.