Sønderjyllands Symfoniorkester giver koncert i Ribe

Ribe: Inden længe har vestjyderne mulighed for at opleve Vivaldis klassiker De Fire Årstider live. Det sker, når Sønderjyllands Symfoniorkester fredag den 23. februar klokken 20 gæster Ribe Domkirke. For orkestret er det vigtigt også at komme uden for de sønderjyske grænser.

- Orkestret er jo en kulturinstitution med hjemmebane i hele Syd- og Sønderjylland, fortæller Alexandru Radu, violinist ved Sønderjylland Symfoniorkester.

Og der er allerede godt gang i billetsalget til koncerten i Ribe, lyder det fra orkestret.