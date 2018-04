Søndagskaffe på dansk og spansk

Lokale velkomstværter over hele Esbjerg Kommune drak søndag eftermiddag kaffe med nytilflyttere. I et rødstensrækkehus i Hjerting gik snakken livligt mellem et ungt dansk og et ungt spansk par.

ESBJERG: Der gik ikke mange sekunder fra det unge spanske par, Maria José og Pedro var kommet inden for i rækkehuset på Gl. Guldagervej i Herting, før de var på bølgelængde med husets beboere, Heidi Vind og Thomas Weiss.

Heidi og Thomas havde takket ja til tilbuddet fra Esbjerg Kommunes tilflytterservice om at agere velkomstværter for nytilflyttere til kommunen, og selvom Maria José og Pedro fra Almeria i Sydspanien nu ikke helt er nytilflyttere - men har boet i Esbjerg i to år - var det unge spanske par glade for den gæstfrihed de mødte hos Heidi og Thomas.

Pedro flyttede første gang til Danmark for fire år siden for at finde et job som ingeniør, men da han og hustruen for knap tre år siden blev forældre til deres datter Almu valgte han at flytte tilbage til Spanien.

- Men i Spanien måtte jeg arbejde fra klokken 9 om morgenen til klokken 20 om aftenen. Og når man kommer hjem klokken 20.30 er der ikke tid til noget familieliv. Så for at få arbejde og familieliv til at hænge sammen valgte vi at flytte til Danmark, fortæller Pedro Raya.

Han og hustruen Maria José Requena bor i en lejet bolig i Esbjerg, og Pedro har fået et godt job som ingeniør hos firmaet Belman A/S i Esbjerg.

- Da jeg kom hertil oplevede jeg, at det var lidt svært at komme ind på livet af danskerne. Men jeg vil nu sige, at jeg har rigtig gode kolleger, og vi har fået både danske og udenlandske venner. Alligevel vil vi gerne lære nye mennesker at kende. Derfor har vi meldt os til dette arrangement. For os er det en måde til at lære endnu mere om Danmark og danskerne, understreger Pedro Raya.