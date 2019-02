Lejlighederne på Gl. Vardevej har hvert sit særpræg, men også nogle fælles kendetegn, som kunstner og fotograf Eva Merz' fotoserie "Gammel Vardevej - indefra" viser. Her er det "Interiør nr. 32, Eva Merz, 2016". Lejlighederne vil i fremtiden få en istandsættelse, når nye beboere flytter ind, hvis et pilotprojekt i en enkelt bolig viser, at det er økonomisk muligt. Foto: Eva Merz

En lejlighed på Gl. Vardevej istandsættes som et pilotprojekt, der gerne skal vise sig at være en lappeløsning, der virker. Beboerne får bedre boliger, men har stadig råd til huslejen og skal ikke betale indskud. Området er præget af udsatte beboere med sygdomme som tuberkulose og ubehandlede sår. Og der er væggelus i nogle af de ramponerede lejligheder.

Esbjerg: Nye beboere på Gl. Vardevej har udsigt til bedre lejligheder. Fremadrettet vil der følge en ordentlig hovedrengøring, en klat maling og en række reparationer med, når en beboer flytter ud og en ny ind. I dag er lejlighederne i en meget sølle stand og beboere er ikke i stand til at betale for milliondyre totalrenoveringer af lejlighederne. Derfor vil kommunen, der ejer boligblokkene, nu sikre, at toilet og vand og andre faste installationer fungerer. Samtidigt vil boligforeningen DAB skifte eksempelvis køleskab eller komfur, hvis de er ødelagte. Endelig vil de basale ting som maling, møbler og tæpper være i orden, når en ny beboer flytter ind. Alt sammen for at give de kommende beboere en rimelig bolig og stadig til en meget billig husleje, og uden at de skal betale indskud.

PROBLEMER PÅ GL. VARDEVEJ Ved et møde mellem Hjemløses Venner og Social & Arbejdsmarkedsudvalget fremlagde Hjemløses Venner følgende udfordringer på Gl. Vardevej:

Der er behov for bedre istandsættelse af boligerne inden indflytning, bundlinjen skal løftes og de basale ting som for eksempel vandrør, vinduer, wc og køleskab skal være i orden.

Badeforholdene bør forbedres.

Det er vigtigt at være opmærksomme på behovet for både hurtige (her og nu) og langsigtede løsninger.

Det er vigtigt, at beboerne har råd til fortsat at bo her.

Sundhedstilstanden blandt beboerne er udfordret af bl.a. tuberkulose, væggelus og ubehandlede sår.

Udviklingen viser, at der kommer flere yngre beboere dog ingen børn.

Grønlænderstrategien viser, at der kommer flere grønlændere til Danmark på grund af kulturen i Grønland.

Konfliktniveauet er stigende på grund af flere generationer.

Lejlighed får en tur En opfriskning af lejlighederne kan lyde som en lappeløsning, men på Gl. Vardevej, der i høj grad huser udsatte beboere, vil en trinvis istandsættelse af lejlighederne være et stort fremskridt. Istandsættelsen starter med et pilotprojekt i en enkelt lejlighed, som ventes klar om tre ugers tid. Formålet er at undersøge prisen for istandsættelse af en lejlighed med rengøring, maling, tæpper, gardiner, møbler, dørlås og eventuelt køleskab og komfur. Også toilet og vandhaner m.m. vil man om nødvendigt overveje at udskifte - Vi vil se, hvad det koster at istandsætte en lejlighed, som vi kan være bekendt, samtidig med at det ikke må blive så dyrt, at de nuværende beboere ikke har råd til at bo der. Vi har brug for de helt billige lejligheder, siger Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Han medgiver, at mange af de billige lejligheder på Gl. Vardevej er i en sølle stand. Og når en beboer flytter ud om formiddagen, flytter den næste ind om eftermiddagen. - Det er ikke en god løsning. Vi vil lave et slip her, så vi kan lave det mest basale. Vi kan ikke renovere lejlighederne til 2019-standard. Det har kommunen ikke penge til, og det kan beboerne ikke betale, siger Henrik Vallø.

Laver det basale Boligblokkene ejes af Esbjerg Kommune og administreres af DAB for kommunen. Det er oprindeligt Hjemløses Venner, der har fået ideen til projektet, fordi foreningen allerede i dag gør et stort arbejde for at hjælpe beboerne i området og kender til den ringe boligstandard. På et møde i november sidste år opfordrede foreningen til et kommunalt samarbejde for at skabe bedre forhold for beboerne på Gl. Vardevej. De Hjemløses Venner bidrager i dag med maling, tæpper og møbler ved indflytning. Ifølge Hjemløses Venners formand, Ingelise Wenzel, har kommunen for kort tid siden besluttet, at " tage projektet hjem", så Hjemløses Venner er ude af det. - Vi har skubbet lidt på, og vi synes jo, det er en rigtig god idé at højne standarden i lejlighederne på en måde, så de stadig har råd til at bo der, siger Ingelise Wenzel. Desuden er sundhedstilstanden blandt beboerne dårlig og præget af blandt andet tuberkulose, væggelus og ubehandlede sår, fremgår det fra et møde mellem Hjemløses Venner og kommunens Social & Arbejdsmarkedsudvalg. Foreningen peger på, at der både er behov for hurtige her og nu-løsninger og langsigtede løsninger.