Søkrig og bykrig omkring Esbjerg: Britiske og hollandske soldater går i land på vestkysten

Esbjerg: Torsdag er hundredvis af marinesoldater ankommet til Esbjerg Havn. Ankomsten markerer begyndelsen på den store øvelse Baltic Protector, som fra slutningen af maj finder sted på dansk jord i området omkring Esbjerg.

Det oplyser Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Formålet med øvelsen - og særligt første fase omkring de danske strande - er at lade marinesoldater fra flere lande træne sammen, så styrken effektivt kan indsættes, hvis der bliver behov for det. Samtidig vil skibe fra England, Holland, Norge og Danmark træne søkrig ud for kysten ved Esbjerg samt nord for Sjællands Odde.

Øvelsen er iværksat i det militære samarbejde Joint Expeditionary Force, forkortet JEF, som har til formål at etablere en styrke, der med kort varsel kan udsendes og gennemføre militære operationer.

- Vores deltagelse i øvelse Baltic Protector styrker Forsvarets evne til og mulighed for at samarbejde med internationale allierede i store operationer, fordi vi får øvet militæroperationer fra planlægning over deployering til den specifikke operation.