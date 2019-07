Esbjerg: Sommeren byder på en fantastisk sørejse for børnene på Fiskeri- og Søfartsmuseet. En uniformeret søfartsbesætning byder børnene velkommen om bord med rejsekuffert og søkort, og så skal børnene klare en række udfordringer "til søs", så de derefter kan sejle fra museet med deres egen søfartsbog.

Et hav af opgaver venter, så børnene flere gange om dagen kan opleve at gøre tjeneste og klare opgaver som en ægte sømand. Der er også gang i de arbejdende værksteder på frilandsområdet. Der er guidede rejser for de lidt større børn, mens de mindste børn kan prøve små sanseoplevelser med dyr fra akvariet.

Årets tema kommer fra en kiste, der til hverdag bor i magasinerne under museet. Kisten rummer fortællinger om en af Esbjergs allerstørste eventyrer: Claus Sørensen - kufferten sætter tanker i gang om, hvordan vi i dag rejser over hele jorden. Vi kan nå alle lande på få dage med et fly. Under rejsen på museet oplever gæsterne, hvor svært det var at rejse over havet for godt 100 år siden.