Søens folk i Ribe holder flyttedag

Medlemmerne af Ribe Marineforening er vemodige over at skulle sige farvel til lokalerne i Jacob A. Riis' barndomshjem i Sortebrødregade. Nu pakker de skibsklokker og sekstant ned og flytter til mindre lokaler hos Klubben 1811 i Ribe.

RIBE: De har hele tiden vidst, at de var der på lånt tid. Men alligevel hersker der en lidt sørgmodig stemning torsdag formiddag, hvor en god håndfuld medlemmer af Ribe Marineforening er i gang med at pakke skibsklokker, sekstanter, øl- og snapseglas og fine gamle modelskibe sammen.

I de seneste knap fire år har Ribe Marineforening haft til huse i fotografen og forfatteren Jacob A. Riis barndomshjem i Sortebrødregade. En lejlighed, som emmer af sjæl og historie, og et sted hvor de gamle gutter fra de syv verdenshave, som udgør hovedparten af medlemmerne af Ribe Marineforening, har følt sig mere end godt hjemme.

- Ja, vi har været rigtig glade for at være her de seneste år. Vi har haft god plads, og vi har kunnet have alle vores genstande her. Men vi har jo godt vidst, at Sydvestjyske Museer på et tidspunkt skulle bruge lokalerne, når de havde skaffet penge til det kommende museum for Jacob A. Riis, siger Gert Pedersen, formand for Ribe Marineforening.

Han sejlede selv som maskinmester i handelsflåden i et kvart århundrede. Det var hans indgang til medlemskabet af marineforeningen, hvor man oprindelig kun optog folk, som havde gjort tjeneste i søværnet. Senere blev det udvidet til, at folk som arbejdede i handelsflåden også kunne være med, men i dag optager Ribe Marineforening alle med interesse for sejlads, søfart og det maritime liv.