Socialt og hyggeligt på håndboldskolen i Ribe

RIBE: Det var en kompetent og vidende herre, som de unge håndbolddrenge og -piger tirsdag formiddag fik træning af ved den årlige håndboldskole i Ribe.

Torben Sørensen, der er træner for TM Tønder i 1. division, var nemlig gæstetræner for de 47 spillere i u9 og u11 årgangene, der mandag til onsdag var på håndboldskole. Og den opgave gik TMT-træneren til med masser af gejst.

- For mig handler det om at give lidt igen af det, jeg selv har fået gennem håndbolden. Og på en håndboldskole handler det først og fremmest om at pleje glæden ved spillet. Når børnene har glæden, er der basis for, at de bliver bedre håndboldspillere, konstaterede Torben Sørensen, inden han tog fat på en håndfuld træningsøvelser, hvor der var fokus på hårde, præcise afleveringer og skud. Øvelser med og uden konkurrencemoment.