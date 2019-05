Socialdemokratisk kandidat med Esbjerg-dna

Anders Kronborg (S), folketingskandidat for Esbjerg By & Fanø, med familien - hustruen Helle, datteren Leonora og sønnen Lauge. Foto: John Randeris

Socialdemokratiets kandidat i Esbjerg By og på Fanø, 37-årige Anders Kronborg, går til valg på sin esbjergensiske dna og vestjyske slagkraft. Han vil være bindeleddet mellem Sydvestjylland og Christiansborg.

Esbjerg Kommune: Der var nogle, der lurede lidt, da folketingskandidat Anders Kronborg (S), dengang byrådsmedlem og formand for Teknik & Byggeudvalget, for knap to år siden blev gift med sit livs kærlighed, Helle Hestbech, i de historiske rammer af Ribes gamle rådhus. Det er velkendt, at Kronborgi lighed med sin hustru har en stor kærlighed til domkirkebyen og dens spændende historie, men det var daværende Venstre-borgmester Johnny Søtrup, der forestod vielsen, selv om alle til enhver tid siddende byrådsmedlemmer har lov til at knytte borgere sammen i ægteskab. Der var flere årsager til, at det blev kommunens daværende førstemand, som i øvrigt havde gjort det hele lidt ekstra festligt ved også at iføre sig borgmesterkæden. For selv om parret ikke var politisk enige med Johnny Søtrup, har Kronborg aldrig lagt skjul på sin respekt for Esbjerg Kommunes borgmester gennem 24 år. - Han har på mange måder været dygtig og gjort meget for byen og kommunen, og så kan jeg godt lide, at han altid har kaldt tingene ved rette navn og talt ligeud af posen. Man kunne være uenig med ham, og i det stille bande lidt over ham, men man vidste altid, hvor man havde ham. Det er en stor menneskelig kvalitet. Derudover har han aldrig været for fin til at sige sit eget parti imod, hvis det gjaldt Esbjerg Kommunes og vores egns interesser, og den adfærd vil jeg bringe med mig til Christiansborg, hvis jeg bliver valgt, siger Anders Kronborg.

Blå bog og mærkesager Anders Kronborg har 12 års byrådserfaring i bagagen, herunder to perioder i økonomiudvalget og én periode som formand for Teknik & Byggeudvalget. I 2016 blev han valgt som folketingskandidat i Esbjerg Bykreds & Fanø og valgte derfor ikke at genopstille ved kommunalvalget i november 2017. Skulle han blive valgt til Folketinget, ville han nemlig have været nødt til at forlade i byrådet i utide.

Anders Kronborgs mærkesager tæller blandt andet ordentlige løn- og arbejdsforhold samt en styrket indsats mod social dumping, mere grøn energi i form af havvindmølleparker i Nordsøen og afledte arbejdspladser til Esbjerg samt decentralisering i form af yderligere udflytning af arbejdspladser til provinsen.

Foto: John Randeris Det bliver en anden hverdag for familien i Gjesing, hvis Anders Kronborg bliver valgt til Folketinget. Familien bliver boende i Esbjerg og må så undvære Anders Kronborg i løbet af ugen, hvor der skal arbejdes fra Christiansborg. Foto: John Randeris

Lokalt funderet Den i dag 37-årige Anders Kronborg var blot et stort barn, da Johnny Søtrup satte sig i borgmesterstolen. Han er født og opvokset i Esbjerg - indtil han var to år boede han med forældrene i Skoleparken, siden flyttede familien til Sønderris, hvor søsteren Louise kom til. Sønderris var hjem, indtil Kronborg fløj fra reden med studenterhuen på hovedet, rykkede ind i en lejlighed i Kronprisensgade og blev studerende ved det daværende lærerseminarium i Ribe. Året inden, han sprang ud som lærer, blev han valgt til Esbjerg Byråd første gang; det var ved valget i 2005. Under kommunalvalgkampen i 2009 mødte han Helle Hestbech, lektor i historie og gymnasielærer på Esbjerg Gymnasium og dengang engageret i Det Radikale Venstre, for hvem hun spidskandidat. Siden blev de kærester, og i dag har parret to børn - Lauge på syv år og Leonora på tre år. Familien bor i et stille parcelhuskvarter i Gjesing - tæt ved Vitaskolen, hvor Anders Kronborg siden sin lærereksamen har arbejdet (han blev ansat på Blåbjerggårdskolen, der siden blev slået sammen med Vestervangskolen og i dag hedder Vitaskolen, red.). Det er hørt igen og igen i valgkampen, at Anders Kronborg lægger vægt på, at han og familien bliver boende i Esbjerg og valgkredsen, uanset at han skulle opnå valg til Folketinget. At vælgerne skal kunne møde ham ved køledisken i brugsen eller i biografen eller på gaden og kunne få en uformel dialog.

Foto: John Randeris Styrk balancen hos børnene og du styrker dermed koncentrationen og indlæringsevnen. Anders Kronborg har i sit lærerjob benyttet de færdigheder, han har tilegnet sig i sin tid i Esbjerg Børne- og Ungdomsteater, og det virker, siger han. Foto: John Randeris

Barndommens minder Men Anders Kronborg er også så forankret i egnen, at han ikke rigtig kan forestille sig at leve andre steder. - Det er her, jeg har mine rødder. Lige fra minderne om mine bedsteforældre, der boede i Østerbyen og altid har taget sig godt af mig. Jeg var ikke ret gammel, da min bedstefar, som var smed og vild med at fiske, tog mig med ud sammen med medlemmerne fra Dansk Metal og fiske ved Tjæreborg. Jeg sætter i det hele taget pris på de åbne vidder, vores natur og kultur. Det er også derfor, jeg er nervøs for alt det med højspændingsmasterne, og hvad de vil ødelægge i vores smukke landskab, siger Kronborg. Hvis Kronborg vælges, kommer Lauge og Leonora i størsteparten af ugen til at undvære deres far, og Anders Kronborg og Helle Hestbech har på forhånd gjort en indsat for at forklare børnene, hvad det vil sige. - Vi har sammen besøgt Christiansborg, men selvfølgelig vil der i givet fald blive et savn, så jeg i fritiden skal sørge for at være ekstra på. Men der er jo esbjergensere, der sejler langfart eller arbejder på Nordsøen og er udmærkede forældre alligevel. Jeg vil bare gerne gøre mit for borgerne og vores egn - også for mine egne børns skyld.