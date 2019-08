Socialdemokrater truede med Tilsynet: Ville have altansag i byråd standset

Sagen om en syv kvadratmeter stor altan på hjørneejendommen Norgesgade-Torvegade i indre by bragte sindende i kog i byrådssalen mandag aften, hvor S-gruppen truede med at indbringe byrådsflertal for Tilsynet.

Esbjerg Kommune: Byrådets møde mandag aften fik en lidt dramatisk indledning, da Socialdemokratiets tidligere gruppeformand John Snedker tog ordet og anmodede om at få en bestemt sag pillet af dagsordenen. I modsat fald, lod han forstå, ville den socialdemokratiske byrådsgruppe overveje at indbringe borgmesteren og dem, der bakkede ham op, for Tilsynet. Sagen, der handler om et flerårigt ønske om at påsætte en cirka syv kvadratmeter altan på førstesalen af hjørneejendommen Norgesgade-Torvegade, har tidligere været behandlet i Plan & Miljøudvalget, hvorfra Venstre og Dansk Folkeparti begærede sagen i byrådet. - Vi mener ikke, at byrådet i aften kan behandle sagen, og at det vil være i modstrid med styrelsesvedtægten. Der er tale om en konkret byggesag, der blev endelig afgjort 2017. Der foreligger hverken nye oplysninger på sagen eller en fornyet ansøgning fra ejeren. Derfor kan sagen ikke tages op politisk igen, lød det bl.a. fra John Snedker, der var formand for Plan & Miljøudvalget tilbage i 2017. Det socialdemokratiske forslag blev dog nedstemt, da kun S, SF og Enhedslisten stemte for at fjerne sagen fra dagsordenen, og så gik det ellers løs med beskyldninger om nepotisme og billedmanipulation.

Sagen kort Ejendommen Norgesgade 44/Torvegade 32 er opført 1969 og var oprindelig butik og erhverv. I 2010 blev bolig på hele 2. sal godkendt, og denne lejlighed har tagterrasse. Samme år blev facaden renoveret fra fibercement til sort teglfacade. I 2016 godkendtes to boliger i en del af 1. sal, og i 2017 godkendtes endnu en bolig på 1. sal.

I 2016-2017 ønskede ejeren at etablere en altan i forbindelse med den sidst godkendte bolig. Til en af lejlighederne på 1. sal er der etableret en altan på bagsiden. De to andre lejligheder har ingen altaner. I ansøgningen er altanen placeret over baldakinen i Norgesgade og flugter murværket på facaden.

Ejeren fik imidlertid afslag, og dette blev ikke påklaget.

For 14 dage siden tog Venstres Kurt Bjerrum sagen op i Plan & Miljøudvalget af "principielle årsager".

Foto: Heidi Bjerre-Christensen ....så anderledes indbydende ud. Her ses visualiseringen, der ifølge Hans Erik Møller er meget lysere, venligere og med blade på træet, så altanen ikke ses så tydeligt.

Beskyldninger Det var Venstre-medlem af Plan & Miljøudvalget, Kurt Bjerrum, der havde taget sagen op efter anmodning fra Borgerlistens Henrik Vallø, hvad sidstnævnte også blankt vedstod sig ovenpå et angreb fra Hans Erik Møller (S): - Den her sag har haft en mærkelig gang på jord. Ansøger fik i sin tid et afslag, hvilket han ikke gjorde indsigelse imod, og siden er der ikke kommet en ny ansøgning. Så hvad er det, vi står med her? Er Venstre i gang med at løbe alle sager gennem år og dag igennem for at finde dem, hvor I har skiftet standpunkt? Så er der mange sager, vi skal have op igen. Vil ansøger overhovedet stadig have den altan? Det kan han være, at han har godt kendskab til visse politikere og derigennem får sagen behandlet igen. Hvis det var mig, der havde fået en henvendelse på den måde, havde jeg nok sagt til vedkommende, at han måtte søge kommunen igen på helt almindelig vis, og så måtte vi debattere den, når den kom ind ad den vej. Er I blevet kontaktet af ejeren, ville Hans Erik Møller blandt andet vide. Møller kritiserede også det billedmateriale, der var bilagt sagen. Billedet af de eksisterende forhold var trist og kedeligt, mente han, mens visualiseringen af bygningen med altan var ganske smuk og indbydende med grønne blade på træerne. Dansk Folkepartis Hans K. Sønderby kunne ikke se problemer i at meddele ansøgeren tilladelse til en altan: - Vi er tilhængere af en borgervenlig administration med plads til individuelle hensyn, som føles rimelige af borgerne, sagde han.

Stadsarkitekt Henrik Vallø forklarede, at han fra sidelinjen har været opmærksom på altan-sagen siden 2017, hvor han fik en henvendelse fra ejeren, Søren Gravesen, idet han var meddelt et administrativt afslag på altanen. - For Borgerlisten har denne sag for så vidt ikke handlet om, hvorvidt og hvornår en sag kan tages op igen eller ej. For os handler det om, at vi har en ejer af en ejendom, der i forbindelse med flere ombygninger gerne vil sætte en altan på sin ejendom, idet det gør både ejendom og den pågældende lejlighed betydeligt mere attraktiv, sagde han. Enhedslistens Sarah Nørris syntes, at sagen skulle sendes til udtalelse hos den nye stadsarkitekt, hvorefter Plan & Miljøudvalget kunne tage den op igen, men det ville kun et mindretal bestående af S, SF og De Radikale støtte. Og Hans Erik Møller påpegede nok engang, at "det duer ikke, at fordi man kender to-tre politikere, så kan man få enkeltsager taget op igen". Rød bloks konstante hamren på blå blok nyttede imidlertid intet. Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Borgerlisten stemte sagen igennem til fordel for en ny altan med stemmerne 16 mod rød bloks 15.