Socialbedrageri afsløret: Kommune sparer millionbeløb hvert år

Team Kontrol modtager tre anmeldelser indenfor kort tid på et pensionistpar, der har hver deres lejlighed, men bor sammen i den ene lejlighed. Det har stået på i mange år. Der foretages observationer på begge adresser, som bekræfter, at parret bor i den ene lejlighed. Fremtidig besparelser på pension med mere 123.156 kroner

Specialafdelings indsats mod socialt bedrageri med kontanthjælp, sygedagpenge, friplads til børn, børnetilskud og SU har givet stor milliongevinst til Esbjerg Kommune. Fremtidige udbetalinger til bedragerne er samtidig stoppet.

Esbjerg: Svindel for ni millioner kroner er stoppet af Esbjerg Kommune. Kommunens specialister i afsløring af socialbedrageri og andet misbrug af kommunens penge har sat rekord. Det er lykkedes at samle så mange beviser og afsløre langvarigt bedrageri med især kontanthjælp, folkepension, børnetilskud og SU, at fire millioner kroner er blevet krævet tilbagebetalt af borgere sidste år. Samtidig forventer man, at afsløringerne vil betyde, at man i fremtiden kan spare over fem millioner kroner årligt, fordi misbruget af de offentlige ydelser nu er stoppet. Det fremgår af kommunens svindelafdeling, Team Kontrols årsrapport for 2018.

FREMTIDIGE KONTROLLER Team Kontrol vil fortsat fokusere på kommunale ydelser: Kontanthjælp, sygedagpenge, friplads, førtidspension og fleksjob.Man vil udvide virksomhedskontrollen til flere virksomhedstyper og brancher.

Der kommer kontroller af fuldtids-sygemeldte selvstændige, sygedagpengemodtagere og folk med økonomisk friplads itil børn i daginstitution, typisk enlige.



Svindel kan ramme unge og ældre - Når folk får penge fra kommunen uretmæssigt, så kan det ende med, at kommunen må spare et andet sted. Det kan gøre ondt på de unge eller de ældre, fordi pengene er brugt på de forkerte borgere, Kommunen kan kun bruge pengene en gang, siger Jan Mortensen, leder af Team Kontrol ved Esbjerg Kommune. Der er fire ansatte i kontrolafdelingen samt Jan Mortensen, der er kontorchef i Borgerservice. Han understreger, at den primære årsag til kontrol og undersøgelser af borgerne er præventiv - altså at afskrække folk fra at svindle. Men målet er også at få penge tilbage i kommunens kasse. - Selv om folk får besked om, at de skal betale penge tilbage, kan vi jo ikke altid se, at det sker. Men når svindelen er afsløret, stopper de fremtidige udbetalinger, så de penge er sparet, fortsætter kontorchefen.

Tingene i orden - Folk er selvfølgelig ikke glade, når vi for eksempel kommer på virksomhedsbesøg og finder ting, der ikke er i orden. Men ved efterfølgende besøg er folk ofte glade for, at der er orden i tingene nu, og at de holder sig på den rigtige side af loven. I en del tilfælde må modtagere af kontanthjælp, børnebidrag, friplads til børnene, sygedagpenge m.m. møde op til samtale med Team Kontrols folk. - Vi har da samtaler, der ikke er så rare. Men vi prøver at gøre det på en måde, så folk kan gå herfra med nogenlunde ro i sindet. Socialt bedrageri straffes hårdt, og kan man bevise, at svindelen har stået på i længere tid, kræves pengene tilbagebetalt. At kravet om tilbagebetaling er steget markant til fire millioner kroner fra under det halve i 2017 skyldes flere sager, hvor det har været åbenlyst og kunne dokumenteres, at svindelen har stået på i længere tid. Lokale registersamkøring og et forbedret og udviklet samarbejde med Udbetaling Danmark gør registersamkøringer og robotsøgninger mere brugbare med mærkbart bedre resultater, fortæller Jan Mortensen, der glæder sig over en velfungerende afdeling i Esbjerg. - De penge, vi kan se komme tilbage i kasseapparatet, er godt for butikken Danmark og for Esbjerg Kommune. Team Kontrol modtog 277 anmeldelser om socialt bedrageri i 2018 i Esbjerg Kommune. Der er tale om et fald på 10 anmeldelser sammenlignet med 2017.