Sneum Sluse: Årelangt arbejde med ny lokalplan formentlig spildt

Esbjerg Kommune har efter juridisk rådgivning anbefalet, at politikerne opgiver af vedtage en ny lokalplan for området med fritidshuse ved Sneum Sluse. Men lejerne af de 46 fritidshuse kan alligevel få glæde af lempeligere regler.

Embedsmænd og politikere gik i aktion og på besigtigelse, holdt møder med digelaget, der ejer jorden, og beboerforeningen, hvis medlemmer er lejere i husene, og udarbejdede en ny lokalplan for området. Politikerne besluttede i den forbindelse at lempe lidt på den gamle lokalplans begrænsninger for byggeri, og i den nye lokalplan skulle målene for fritidshusene hæves fra 16 til 20 kvadratmeter. Derudover ville det blive tilladt at have mindre havestuer, udhuse og overdækninger på maksimalt 10 kvadratmeter, og derved kunne i hvert fald nogle af de ulovlige byggerier ad den vej lovliggøres.

Baggrunden for hele sagen er oprindelig den, at Teknik & Miljø for flere år siden fik en anmeldelse om ulovligt byggeri ved slusen, og det viste sig, at byggetrangen havde taget overhånd på omkring halvdelen af de 46 lodder ved den naturskønne sluse.

I hvert fald har direktionen indstillet til Plan & Miljøudvalget, at politikerne opgiver at få vedtaget den nye lokalplan, der ellers var ved at være klar.

Esbjerg Kommune: Alt i alt har den kommunale forvaltning i tre år knoklet med at få styr på sagen om ulovligt byggeri ved Sneum Sluse, men nu viser det sig, at i hvert fald selve arbejdet med at fremstille en ny lokalplan, formentlig er spildt.

Ændring af loven

Men da lokalplanforslaget kom i høring, indløb der en indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening, der fik Esbjerg Kommune til at hidkalde assistance fra en ekstern jurist med speciale i miljøforhold, og konklusionen på juristens arbejde blev, at den nye lokalplan alligevel ikke kan vedtages.

Årsagen er, at der i 2018 er sket en ændring i Planloven, så kommunen nu har pligt til at udpege oversvømmelses-truede områder i kommuneplanen og sikre, at disse områder enten friholdes for ny bebyggelse eller at etablere foranstaltninger, der sikrer mod oversvømmelse. Disse afværgeforanstaltninger ville kommunen skulle pålægge digelaget, for kommunen ville kunne ifalde erstatningsansvar, hvis byrådet vedtog en ny lokalplan der giver mulighed for at udvide, uden at området bliver sikret.

Den kommunale plan-afdeling har derfor vurderet, at det nærmest vil være at skyde gråspurve med kanoner at beordre digelaget til at etablere foranstaltninger mod oversvømmelser fra havet samt grundvandet, der kan blive presset op af havvandet og de bagvedliggende åer, når der nu kun er tale om tilladelse til mindre udvidelser af de eksisterende fritidshytter.