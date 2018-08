Smuk operaaften i stemningsfuld kulisse i Ribe

- Vi lægger ud med et nummer fra Barbereren i Sevilla, der er et helt klassisk stykke, der handler om en gammel mand, der forsøger at kaste sin kærlighed på en yngre kvinde. Hvis I kender sangen, så må i gerne synge med. Hvis ikke må I hellere lade være.

Fuglene sang med

Det var som om, at fuglene i klostergården var ligeså begejstrede for operasangernes pragtfulde sang som tilskuerne.

- Det er første gang, jeg prøver at synge tostemmig sang, hvor det er fuglene, der tager sig af andenstemmen. Men det er nu meget hyggeligt, sagde Guido.

Og da han skulle præsentere det næste nummer, havde han også en god bemærkning.

- Jeg elsker at synge Tosca. Det er vidunderligt at spille ondskabsfuld uden at blive bebrejdet for det. - Tak for en fantastisk aften. Vi elsker alle at være her i Ribe tæt på Vadehavet, så vi håber som sædvanlig, at vi kommer igen, sagde Guido Paevatalu afslutningsvis, og operakompagniet blev mødt med stående bifald.