Pengene er dog allerede enten øremærket eller brugt på at forbedre busbetjeningen i Esbjerg Ø, dække et stigende underskud på driften og opgradere trafikknudepunktet ved Gjesing Station ved City Nord. Sidstnævnte hjælpes godt på vej af et tilskud på 10 millioner kroner hentet via puljemidler fra Trafikstyrelsen.

Esbjerg: Når bybusserne i Esbjerg skifter til sommerkøreplanen i juni, bliver det igen muligt at foretage reparationer på det nye busnet. Denne gang får den store værktøjskasse dog lov at blive hjemme.

Ikke flere skolebusser

Når regningerne er betalt, er kassen derfor tom. Det betyder, at en række andre områder igen bliver forbigået.

Det gælder blandt andet Esbjerg Gymnasium og UC Syd. Begge uddannelsesinstitutioner har ellers været særdeles flittige til at indsende høringssvar og klager. På Esbjerg Gymnasium har man for eksempel bedt eleverne om at komme med ris og ros via skolens intranet.

- Vi har ikke vurderet, at problemerne var omfattende nok til, at det var noget vi kunne prioritere i denne omgang. Som busnettet er i dag, kan det sagtens lade sig gøre at tage en bus ud til skolerne, men vi er selvfølgelig lydhøre overfor den konstruktive kritik, vi har modtaget, og det tager vi med i den videre evaluering, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Af elevernes klager fremgår det, at der fortsat er for få busser, der er tilpasset skolens ringetider. Det på trods af, at koordineringen af busser og skoleskemaer fra start har været et fokuspunkt i planlægningen af det nye busnet. Busmanglen har været et generelt problem i Esbjerg Ø, siden den nye busplan trådte i kraft. Det er noget af det, man siden har brugt flere reparationsmillioner på at rette op.