Småt var godt for Kirstine Bonde

Esbjerg: - Når man først er kommet på afstand af byen, ser man, hvor meget stemningen betyder, siger Kirstine Bonde.

Byen har for hende en helt bestemt ånd, som hun har taget med sig videre. Hun er uddannet klassisk sanger fra Syddansk Musikkonservatorium, men er siden flyttet fra byen. Den klassiske musik har dog ikke domineret Kirstine Bondes musikalske karriere.

For hende har det haft stor betydning, at hun har studeret musik her. Fordi skolen her i byen er mindre, har de musikstuderende friere tøjler, og det gavner dem.

Som studerende fik Kirstine Bonde eksempelvis lov til også at høre de rytmiske musikstuderende spille. Det har gjort hendes ører bedre, og givet hende mere lyst til og mod på at blande musikalske genrer.