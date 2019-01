Småt med interesse for politiske forslag fra borgerne

Muligheden for at stille borgerforslag og med 2.000 underskrifter få en sag i byrådet har nu fungeret i et halvt år. Men det er småt med forslag og støtte, erkender forslagets ophavs-politiker.

To af forslagene relaterer sig til Facebooks kommende datacenter ved Andrup - en borger har således den 3. september sidste år foreslået, at Øster Kjersingvej genåbnes og gøres farbar som en bred vej mellem Nordskrænten og Kjersing Ringvej. Forslaget har baggrund i, at Nordskrænten i forbindelse med opførelsen af datacentret skal afspærres fra Højdevej til Andrup, og det er absolut topscorer med 238 underskrifter som opbakning.

I det seneste halve år har der været fremsat fire forslag, og det maksimale antal underskrifter bag ét forslag er 238. Det fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside, hvor man også kan orientere sig om baggrunden for hvert enkelt forslag ved at klikke på dem.

Esbjerg Kommune: Det er måske meget godt, at der er halvandet år til, at Esbjerg Byråd officielt skal evaluere sin indførelse af det direkte borgerdemokrati - borgerforslagene, der blev en mulighed i juni sidste år, hvis en borger kan samle 2.000 underskrifter bag sit forslag.

Ingen god start

Det var Enhedslisten, der i sin tid fremsatte ønsket om indførelse af borgerdrevne forslag, og der var bred enighed blandt politikerne om, at det var en fin idé. Kun var man ikke enige om, hvor mange underskrifter, der skulle til for at få en sag behandlet i byrådet - blå bloks flertal bestående af Venstre, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og De Konservative ønskede grænsen sat ved 2.000 underskrifter, mens De Radikale, S, SF og Enhedslisten mente, at 1.000 underskrifter måtte være nok.

Etableringen af ordningen kostede godt 52.000 kroner som et éngangs-beløb. Dertil kommer en årlig udgift for at benytte systemet - dels en fast ydelse på 23.000 kroner, dels en betaling for hver første-gangs indlogning på godt to kroner per bruger.

Enhedslistens Sarah Nørris erkender, at borgerforslagene ikke ligefrem er kommet bragende fra start:

- Til gengæld kan det jo vidne om, at borgerne har muligheden for at få sager taget op ved at henvende sig direkte til politikerne, hvilket måske er mindst ligeså godt og formentlig også går noget hurtigere. Som politikere får vi mange henvendelser fra borgere, men omvendt kan der jo være nogle, der ikke synes, de vil henvende sig på den måde, og derfor er muligheden for borgerforslag da et fint supplement. Men måske skal vi gøre lidt mere reklame for muligheden, siger Sarah Nørris.

Ordningen med borgerdrevne forslag skal som nævnt evalueres efter to år. Til den tid skal der både ses på antallet af indgående forslag, antallet af stillere til de forskellige forslag, om NemId-ordningen har fungeret tilfredsstillende, om ordningen skal videreføres og i givet fald i hvilken form.