Små balletpiger til optagelsesprøve

- Det er sjovt at danse ballet, og så kan jeg godt lide at tage mine ben op til hovedet, hvilket er godt i ballet. Mine forældre siger også, at jeg meget fleksibel, fortæller Silke Hansen på ni år, efter hun har fået ros fra Kasper og Liselotte.

Otte piger er mødt op for at finde ud af, om deres krop og sind passer til den visuelle kunstart.

- Vi skal sikre os, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at de kommer ind på talentlinjen. Vi skal ikke bygge på noget, der ikke kan holde til det, siger Kasper Ramussen, der er fysioterapeut ved Det Kongelige Teaters Balletskole.

Instrukserne falder præcist og næsten minutiøst, da Liselotte Sand venligt dirigerer otte små piger rundt i et øvelokale på Esbjerg Kulturskole. Hun arbejder med talentudvikling på Det Kongelige Teaters Balletskole i København og er sammen med kollegaen Kasper Rasmussen i Esbjerg for at finde kommende ballettalenter til skolen i København.

Det Kongelige Teaters Balletskole Talentlinje er et tilbud til børn i det sydvestjyske område, som går i 2. til 5. klasse i indeværende skoleår. Som elev på linjen danser man på et af kulturskolens almindelige ballethold, samtidig får man ved siden af en til fire gange om ugen supplerende talenthold-undervisning. Underviser på talentlinjen er Helio Porcaro med supervision af talentkonsulenter fra Det Kongelige Teaters Balletskole i København. Hvert år er der til juni eksamen for holdet, som afgør, om eleverne kan forblive på talentlinjen.

Drømmene lever

De sidste fire år har den esbjergensiske talentlinje ved Det Kongelige Teaters Balletskole hvert år sendt en elev afsted til videre uddannelse i København, hvilket gør linjen førende blandt de andre talentcentre i Danmark. Alligevel gør Esbjerg Kulturskole forældre opmærksomme på, at det kræver hårdt arbejde at have et barn på et talenthold.

- Det er topidræt og kunst på samme tid, så der skal ligges mange timer i træningen, fortæller Turi Malmø, som er leder af balletafdelingen ved Esbjerg Kulturskole.

Efter både fælles klap og høje hop er det slut for dagens optagelsesprøve. Pigerne får efterfølgende besked, om de er optaget, og selvom nogle af pigerne ikke bliver optaget på talentlinjen, betyder det ikke, at balletdrømmene skal stoppe.

- Hvis Det Kongelige Teaters Balletskole siger nej, stopper det ikke nødvendigvis der. De kan stadig danse ballet her i kulturskolen, og der er mulighed for at søge optagelse hos andre balletskoler rundt om i verden, forklarer Turi Malmø.