Industrien går nye tider i møde. Der bliver skruet lidt ned for ambitionerne i køkkenet, men til gengæld kommer der endnu flere øl på hanerne. Det bliver David Apel, der fremover skal svinge gryder og pander i Industriens køkken.

Esbjerg: Forandringens vinde blæser igen på den hæderkronede Esbjerg-restauration Industrien i Skolegade. Det er omkring tre et halvt år siden, Rasmus Madsen og Amalie Egholm overtog tøjlerne på stedet, ændrede konceptet og gav restaurationen undertitlen "rock- og gastrobar". Industrien har siden dengang været kendt for specielle øl i hanerne, rockmusik i højttalerne og ikke mindst sliders på tallerkenerne. Men mens der bliver skruet op for både rock og specialøl, så kommer der ikke flere af de populære miniburgere ud fra køkkenet på Industrien. Konceptet bliver nemlig ændret fra 1. marts, fortæller indehaver og krofatter Rasmus Madsen. - Vores datter Oda skulle gennemgå en større operation i København, og derfor lukkede vi køkkenet i januar. Vi har haft tid til at tænke lidt over sagerne, mens vi var på hospitalet. Vi har serveret sliders i tre et halvt år nu og har ændret kortet fem gange om året. Det har været en stor succes, men det har også krævet mange kræfter, og vi var kørt en smule træt i det. Dengang var det nyskabende, men nu kan man få sliders mange steder. Vi nåede frem til den konklusion, at tiden er inde til at stoppe med sliders og prøve noget andet, fortæller Rasmus Madsen.

Industrien Industriens historie som restauration i Esbjerg går helt tilbage til 1898.



Rasmus Madsen og Amalie Egholm overtog stedet i sommeren 2015.



Indtil da var det Sofie Jansen, der i 17 år havde været indehaver.



Fra 1. marts bliver det David Apel, der overtager pladsen i køkkenet og driver sin egen lille forretning.

Foto: Chresten Bergh Amalie Egholm og Rasmus Madsen overtog Industrien for tre et halvt år siden. Nu trækker hun sig gradvist ud af projektet,, og stedet får snart en lidt anderledes profil. Arkivfoto: Chresten bergh

Venner fra Fanø Og det er ikke af nød, at Rasmus Madsen og Amalie Egholm har truffet beslutningen. - Slet ikke. Det har været en succes, men vi vil gerne ændre vores fokus og kanalisere kræfter væk fra køkkenet, men stadig have god og ordentlig mad at tilbyde vores gæster. Og så var det, at jeg kom til at tænke på min gode ven David Apel, siger Rasmus Madsen. David Apel startede for et par år siden Esbjergs første foodtruck op og har med den været rundt til arrangementer, festivaler og lignende i store dele af landet, og han har tidligere haft egen restaurant på Fanø, så han er vant til at svinge gryder og pander. Apel og Madsen har for godt ti år siden haft et samarbejde i Galleri Rockstok, hvor det var kunst og vin, der var på vægge og hylder, og nu mødes deres veje igen rent professionelt. De to gamle venner fra Fanø fik en snak om situationen på Industrien og nåede frem til et koncept, som de begge er meget begejstrede for.

Én ret på kortet - David rykker fra 1. marts ind i Industriens køkken. Han bliver ikke ansat, men får sin egen forretning i forretningen, kan man sige. Jeg ved, at David laver rigtig god mad helt fra bunden, så det er jeg helt tryg ved. Det er tanken, at der kun skal være én ret på menukortet ad gangen. Den ret er der så måske en dag, et par dage eller en uge, det vil vi ikke lægge os fast på. Det skal være simpelt og godt, og vi vil på Industrien gerne være med til skabe en kultur, hvor man bruger byen mere. Det skal være sådan, at man dumper indenfor, drikker et par øl og så gerne bliver hængende og spiser enkel, god og billig mad, siger Rasmus Madsen. Og David Apel er også begejstret for konceptet. - Jeg synes, det er en fed idé med kun en enkelt ret på kortet, så ved man, at den er god. Jeg vil stadig have min foodtruck, men der er selvfølgelig mindre travlt med den om vinteren, så der vil jeg kunne bruge mere tid i køkkenet her på Industrien og omvendt i sommermånederne. Det vil altid være mig, der laver maden, men vi skal have fundet nogle personer til at assistere med servering, når det kniber med tiden for mig, siger David Apel.

Øl og mad Han forestiller sig simple men gode retter, der er nemme at servere, som for eksempel chili con carne, skipperlabskovs eller tikka masala. Prisen skal gerne holdes på maksimum 75 kroner, og det bliver ikke i første omgang med fokus på vegetarerne. - Det er som udgangspunkt ikke lige mad for tre slyngveninder på tøsetur og slankekur med grønt fokus, der vil komme fra køkkenet. Men det kan da sagtens være, der vil dukke vegetarretter op, når det er sæson for de gode grøntsager. Til gengæld har jeg fået den spændende udfordring, at maden skal spille sammen med og gerne også indeholde forskellige specialøl, som serveres på Industrien, fortæller David Apel. Og netop øl kommer der endnu mere fokus på, når det nye koncept bliver lanceret om et par uger, lover Rasmus Madsen, der lige nu har ti forskellige øl i fadølshanerne bag disken på Industrien. Fra 1. marts bliver antallet fordoblet til tyve haner.

Ølhuset på Vestkysten - Ved at flytte fokus og kræfter væk fra køkkenet, kan vi bruge mere energi på at udvikle øldelen. Jeg har en ambition om, at vi skal være ølhuset på Vestkysten. Vi har hverken Carlsberg eller Tuborg i hanerne eller aftaler med de store bryggerier. Det skal vi heller ikke have. Det er sgu efterhånden de samme bajere og den samme mad med de samme præfabrikerede ingredienser, der bliver serveret overalt i byen. Det gider vi ikke her. Vi skal have ti nye øl i hanerne, og de er ikke alle sammen helt på plads endnu, men vi vil gerne fortsætte og udvikle samarbejdet med vores venner ved Stone Brewing i Berlin, som laver fremragende øl, og der bliver garanteret også plads til øl fra mindre bryggerier. Smag og kvalitet er det afgørende, siger Rasmus Madsen, der også håber at kunne gøre arrangementer med ølsmagning til en mere integreret og fast del af konceptet. Han håber også snart at kunne præsentere mere livemusik på Industrien.

Mere testosteron Hans partner, både bag baren og på hjemmefronten, Amalie Egholm, har valgt at trække sig gradvist tilbage fra projekt Industrien og prøve kræfter med nye udfordringer. Hun er blandt andet uddannet indenfor marketing og design. - Alt i alt bliver der nok lidt mere testosteron på Industrien fremover med mig bag bardisken, Davids solide mad, mere levende rockmusik og endnu flere øl i hanerne, men der er altså også flere og flere piger, der er begyndt at nyde de gode specialøl, så der er bestemt stadig noget for dem, smiler Rasmus Madsen. Selv om han nu selv snart står med ansvaret for driften, håber han med det nye koncept også selv med tiden at kunne drosle ned på arbejdstiden. - Vi har tre børn, jeg har stadig selv gang i to forskellige musikprojekter, og så har vi lovet hinanden derhjemme, at vi skal realisere drømmen om at sejle jorden rundt i vores båd, så der er projekter nok at kaste tid, kræfter og penge i. Men i første omgang glæder jeg mig til det nye koncept på Industrien. Det tænder mig stadig at give mig selv og stedet nye udfordringer, som vi gør nu, siger Rasmus Madsen