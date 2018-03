Slut med kistebegravelser på Esbjerg-kirkegård

Esbjerg: Efter to gange otte ugers høring, er udviklingsplanerne for to af Esbjergs kirkegårde blevet godkendt. Det drejer sig om planerne for Novrup Kirkegård og Gravlunden.

Planerne skal være med til at fremtidssikre kirkegårdene og kommer i kølvandet af en kortlægning af esbjergensernes gravskikke. Undersøgelsen viser, at kremeringer er en tiltagende populær løsning fremfor de traditionelle kistebegravelser. Urnegravene fylder dog betydeligt mindre og er også underlagt en kortere fredningstid, og derfor vil der i fremtiden opstå behov for en ny måde at anvende og indrette kirkegårdene.

På Novrup Kirkegård, der er den yngste af de fire, vil man helt droppe kistebegravelserne. Der er dog tale om ændringer i et langsigtet perspektiv, da planerne først implementeres over de næste 30 til 40 år og med respekt for de nuværende gravsteder.

- Det forholder sig ikke sådan, at man fremadrettet skal kremeres, hvis man ønsker at blive begravet på et familiegravsted. Det vil vi gerne præcisere, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide-Lambertsen (S).