Slut med LA: Kendt veteran vender tilbage til Venstre

ESBJERG: Da hun for nogle år siden forlod Venstre, var det med begrundelsen, at partiet på landsplan havde en uheldig fremtoning. Mere specifikt statsminister Lars Løkke Rasmussens formandsrolle med luksusflyvninger for organisationen GGGI eller sagerne om hans partibetalte underbukser med mere.

Derfor meldte Bente Bendix sig dengang ud af Venstre og ind i Liberal Alliance, for hvem hun sad i byrådet frem til årsskiftet, idet hun ikke stillede op ved kommunalvalget i november 2017. Det var her heller ingen hemmelighed, at hun var utilfreds med ikke at blive valgt som partiets spidskandidat, når hun nu sad på et byrådsmandat.

- Men jeg har nu meldt mig ind i Venstre igen, for jeg må efter en tid hos LA sige, at det parti simpelthen er for rodet og umodent og efter min mening ikke bliver til andet end en parentes i historien. Det dur simpelthen ikke, når man den ene gang efter den anden stiller et ultimatum og alligevel ikke vil føre det ud i livet, hvis man ikke får sin vilje, fortæller Bente Bendix.

- Jeg er ikke på vej tilbage mod en aktiv politisk karriere - slet ikke - men jeg er jo helt grundlæggende liberal, og der passer Venstre altså godt til mig, siger Bente Bendix.

Men Venstres formand hedder jo stadig Lars Løkke Rasmussen, så hvordan kan du vende tilbage til det parti, du forlod blandt andet med hans partiførelse som argument?

- Jeg synes, det er sket meget siden da, og i modsætning til dengang er jeg i dag tilfreds med statsminister, vi har, siger Bente Bendix.

Bente Bendix Jensens datter, Britta Bendix, sidder i dag i byrådet for Venstre.