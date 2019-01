Slut med Arriva: Tide Bus vinder kontrakt på Esbjerg-busser

Der kommer et nyt navn på siden af busserne i Esbjerg, når Tide Bus Danmark til sommer overtager driften fra Arriva. Samtidigt står Esbjerg Kommune til at spare millioner på det nye udbud på byens bustrafik, og det kan være med til at sikre, at der kommer til at køre grønnere busser allerede fra 2021.

Esbjerg: Kort før jul stod det klart, at Esbjerg Kommune kommer til at hente en klækkelig besparelse på busdriften de kommende år. Nu er der også sat navn på operatøren, der har vundet udbuddet.

Den maksimalt tilladte busalder er 12 år i den ordinære kontraktperiode. I en eventuel forlængelsesperiode forhøjes den tilladte maksimale busalder svarende til længden af kontraktforlængelsen. At busserne må være af ældre dato, er dog ikke ensbetydende med, at de ikke skal være i ordentlig stand. I kontrakten er der indskrevet krav om, at busserne skal være rengjorte og vel-vedligeholdte. Busserne skal desuden gøres rent ind- og udvendigt mindst en gang om dagen og hovedrengøres mindst en gang om året.Kontrakten med Tide Bus udløber allerede medio 2021, men kan om nødvendigt forlænges et år ad gangen i to år.

Grønnere busser på vej

Sydtrafik varetager udbud og planlægning af busdriften i hele den jyske del af Region Syddanmark, og de har sammen med Esbjerg Kommune været med til at sammensætte et lidt anderledes udbud, der kun løber over to til fire år i modsætning til standardkontrakten, der løber helt op til otte år.

Det skyldes, at man fra politisk side arbejder på at gøre Esbjergs gule bybusser grønnere ved at udskifte diesel med et mere miljørigtigt alternativ såsom el.

- Esbjerg Kommune og Sydtrafik vurderede sammen, at man ikke var klar til en grøn omstilling allerede i år, men vi ønskede samtidigt ikke at vente de seks til otte år, som et normalt udbud løber over. Løsningen blev dette korte udbud, hvor vi ændrede på nogle parametre som for eksempel bussernes maksimale alder, siger Lars Berg.