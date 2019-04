Slut efter 46 år i Kvickly: Fredag går Jan på efterløn

Efter at have tilbragt næsten hele sit arbejdsliv i nonfood-afdelingen i Kvickly Ribe, har Jan Troelsen efter 46 år sidste arbejdsdag hos Kvickly fredag 26. april.

Ribe: Han var med, dengang Kvickly havde stor succes med at sælge hårde hvidevarer, cd og lp'er, men efter at have arbejdet 46 år i samme afdeling er det fredag 26. april slut for 65-årige Jan Troelsen hos Kvickly i Ribe.

Han startede som elev i butikken, og efter otte måneder i civilforsvaret kom Jan Troelsen tilbage, og har været der lige siden. Men på fredag er hans tid i butikken slut, når han går på efterløn.

- Jeg var elev i foodafdelingen, og da jeg kom tilbage fra civilforsvaret, spurgte jeg, om de havde et job til mig, og det var der så i nonfood, fortæller Jan Troelsen, der ikke har haft den store lyst til at finde et andet sted at være, fordi han har arbejdet et sted, hvor der altid har været en rivende udvikling.

- Det har jo krævet viden at sætte sig ind i alle de produkter, og især i nonfood har vi ofte været på forkant med tendenserne, og det har været dejligt at være en del af, siger Jan Troelsen, der mest af alt vil savne kundekontakten og resten af personalet.

- Jeg har nydt det alle årene, så det bliver da mærkeligt at stoppe på fredag. Det bliver ret specielt at sige farvel, siger han og understreger, at det bedste har været det kammeratskab, der er personalet imellem. Især dengang, hvor Kvickly Ribe havde 11-mands fodboldhold, var en tid, som Jan husker tilbage på med glæde. Det er også med glæde, at han går ind i sin tid som efterlønner, selv om det har været svært at vænne sig til tanken.

Han har for nylig meldt sig ind i Ribe Golf Klub og starter træningen næste tirsdag, ligesom han vil bruge mere tid på racercyklen samt på at se børn og børnebørn.

Der holdes reception for Jan Troelsen fredag kl. 15-18 i Kvicklys tidligere Bistro på 1. sal.